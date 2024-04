F1 | Non ci saranno annunci imminenti sul futuro di Sainz

Il mercato piloti resta ancora un po’ in stand-by, nonostante qualche annuncio importante negli ultimi giorni. Dal rinnovo di Alonso al passaggio di Hulkenberg in Sauber/Audi, qualche movimento è in corso, ma si stanno aspettando gli annunci quelli importanti. Uno di questi riguarda certamente Carlos Sainz: il futuro dell’attuale pilota della Ferrari è tutt’altro che sicuro, e sembra un po’ che lo spagnolo sia desiderato e voluto da tutti, salvo poi non essere ingaggiato da nessuno. Si fanno sempre più insistenti quindi, le possibilità che il #55 possa andare in Audi con un anno di transizione in Sauber, quindi nelle retrovie, uno scenario che Carlos vorrebbe evitare, considerando le opzioni Red Bull e Mercedes sul piatto, ma entrambe stanno tergiversando e non poco in merito alla line-up dei piloti da presentare nel 2025. Il manager di Sainz, Carlos Onoro, ha così parlato ai media nelle ultime ore.

“Siamo in contatto con alcune squadre – ha detto Onoro. Diciamo che è un periodo abbastanza interessante in questo momento: il mercato piloti è entrato nel vivo ultimamente, penso che vedremo dei movimenti nelle prossime settimane, ma per il momento resta tutto aperto. Annunci a breve? Assolutamente no, potete dormire sonni tranquilli prima di Miami, non preoccupatevi. Non ci saranno grandi novità, almeno da parte nostra sicuramente. Stiamo ancora giocando, vedremo come andrà a finire”.