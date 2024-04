F1 | Ferrari, Vasseur dopo le qualifiche: “Perdiamo troppo nell’ultima chicane”

C’è un chiaro rammarico in casa Ferrari per il risultato delle qualifiche del Gran Premio del Giappone. Sainz ha chiuso il suo sabato al quarto posto, a mezzo secondo da Max Verstappen in pole position. E’ andata decisamente peggio a Leclerc, ottavo seppur a un solo decimo dal compagno di squadra. Il monegasco, per sua stessa ammissione, sta soffrendo con la preparazione della gomma al giro veloce, un qualcosa che ancora non è riuscito a risolvere. Frederic Vasseur, team principal della Ferrari ha così analizzato la giornata dei suoi ragazzi, ed è apparso più scuro in volto del solito.

“E’ difficile avere un quadro chiaro sulla gara di domani – ha detto Vasseur a Sky. Siamo molto vicini, c’è un decimo tra il quarto e il nono posto, significa che il gruppo sarà molto compatto: il primo giro sarà importante, ed è vero come il degrado fosse sotto controllo nelle simulazioni e questo ci mette in un’ottima posizione in ottica gara, ma è un peccato questo risultato in qualifica, dobbiamo puntare in un risultato migliore. L’errore, se c’è stato, credo fosse nel rischio preso nel primo giro in Q1, e questo ci è costato poi per montare un secondo set in Q2. Siamo stati sempre un po’ in ritardo, i nostri avversari avevano due tentativi, ma deriva dalla Q1. Peccato, potevamo fare meglio oggi”.

“Oggi, in tutte le sessioni, nella curva 17, ossia l’ultima parte della chicane si creava metà del distacco su Max: dobbiamo parlarne con Charles, non l’ho ancora visto, ma si parla di un decimo tra la quarta posizione di Carlos e la nona di Russell, quindi si parla di dettagli, ma i dettagli sono importanti e dobbiamo concentrarci su questo per capire perché perdiamo così tanto tempo all’ultima curva, anche in ottica gara, perché la trazione sarà fondamentale avendo un solo rettilineo col DRS, bisogna risolvere prima di domani. Bisogna prestare attenzione al passo in sé perché non conosciamo i carichi e le mappature motore degli altri. La cosa essenziale è il degrado, è andato bene e dimostra che possiamo fare una buona gara domani ma sarà importantissima la posizione dopo il primo giro, perché bisogna avere la pista sgombra: non è facile passare a Suzuka, si rischia di stare 30 giri dietro un’altra macchina, quindi la partenza sarà fondamentale”.