F1 | Newey, a breve l’ufficialità dell’addio a Red Bull?

Formula 1 Newey Red Bull – Secondo quanto riportato da F1-insider.com, Red Bull e Adrian Newey potrebbero ufficializzare a breve il tanto chiacchierato divorzio con effetto immediato. Dopo i “boatos” circolati nei giorni scorsi, alimentati dalla mancanza di smentite da parte della stessa scuderia austriaca, il tecnico inglese sarebbe pronto a salutare definitivamente la scuderia campione del mondo dopo 19 anni, probabilmente per avviare una nuova parentesi della propria lunga e gloriosa carriera in Formula 1, forse in Ferrari.

Newey-Red Bull, ufficialità del divorzio attesa già nelle prossime ore

L’annuncio, atteso già nelle prossime ore, sarebbe la chiusura di una trattativa riservata condotta dallo stesso Newey con gli alti esponenti della Red Bull (Christian Horner?) e offrirebbe un’idea chiara sul periodo di gardening che il nativo di Colchester dovrà rispettare una volta varcati i cancelli della factory di Milton Keynes. Qualcosa di importante, soprattutto per i team pronti a garantirsi i suoi servigi, visto che lo sviluppo delle vetture per la stagione 2026 partirà dal prossimo 1° gennaio. Una deadline imminente che il “guru” dell’aerodinamica, considerando l’entrata in vigore dei nuovi regolamenti aerodinamici, non intende lasciarsi scappare.

In bilico anche la posizione di Verstappen?

L’addio di Newey alla Red Bull, ricordiamo, potrebbe avviare un domino che coinvolgerebbe anche Max Verstappen, corteggiato dalla Mercedes di Toto Wolff e pronto a valutare la propria posizione a Milton Keynes non solo per il 2025, ma anche per il 2026, soprattutto se come sembra la power unit RB non dovesse rispettare le aspettative della vigilia. Seguiranno ulteriori aggiornamenti.