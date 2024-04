F1 | Sainz ospite a Jerez: “Mi dispiace lasciare la Ferrari, ma troverò il miglior compromesso”

F1 Sainz Jerez – Ospite della MotoGP a Jerez de la Frontera, teatro dell’ultimo Gran Premio di Spagna, Carlos Sainz si è concesso una breve chiacchierata ai microfoni di Sky Sport MotoGP HD, parlando fra le altre cose anche del proprio futuro in Formula 1. Lo spagnolo, ancora in cerca di un sedile per il 2025, non ha voluto porsi delle deadline temporale, precisando come l’obiettivo attuale suo e del Management è quello di analizzare al meglio tutte le offerte che sono giunte alla sua scrivania (tra cui, si dice, anche quella di Audi).

Audi la favorita, ma resta il sogno Red Bull

Un periodo di transizione che però si risolverà, stando quanto afferma, con il miglior compromesso per la sua carriera. Sainz, ricordiamo, lascerà la Ferrari al termine di questa stagione (lascerà il sedile a Lewis Hamilton) e non è ancora chiaro quale tipo di progetto sposerà per il futuro. Al momento i favori del “pronostico” sono tutti per il binomio Audi/Sauber, ma non vanno esclusi dei clamorosi colpi di scena dell’ultimo minuto, come potrebbero essere – ad esempio – la Red Bull e la Mercedes. Scenari di mercato che si andranno a delineare nelle prossime settimane.

Sainz tra il presente in Ferrari e un futuro ancora da scrivere

“Sto vivendo un periodo positivo dal punto di vista sportivo. Da una parte sto guidando bene e gara dopo gara sento di dare il massimo per la Ferrari, dall’altra sono un pò giù perchè non continuerò con questa squadra alla fine di quest’anno. Mi sarebbe piaciuto proseguire questa avventura per qualche altro anno, ma alla fine fa parte del gioco. Sto lavorando per garantirmi un sedile e sono certo che troverò il miglior compromesso per il 2025”.