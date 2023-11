Formula 1 | Ferrari, sfortuna infinita per Leclerc

La sfortuna non sembra lasciare Charles Leclerc, che a Interlagos è andato a sbattere nel corso di giro di ricognizione per un problema idraulico che gli ha bloccato il posteriore, mandandolo contro il muro. Un vero incubo per il pilota della Ferrari, il quale sarebbe dovuto partire dalla prima fila al fianco di Verstappen, vincitore oggi per la diciassettesima volta in stagione. Il monegasco non sa spiegarsi questa annata parecchio sfortunata, e adesso ci sarà da capire come sia stato possibile un guasto del genere ancora prima dello spegnimento dei semafori.

“Non sappiamo ancora quale sia il problema – ha ammesso Leclerc a Sky. Ho perso l’idraulica del volante, e subito dopo le ruote posteriori si sono bloccate da sole per una sorta di sicurezza sul motore e sono andato al muro, io non potevo fare nulla questa volta. Sono arrabbiato e molto dispiaciuto, perché il weekend è stato preparato per fare tutto bene in gara, ma sono fuori dopo tre curve, fa male. Quest’anno non è stato fortunato per me, forse un viaggio a Lourdes mi aiuterà, ma non so cosa fare, io posso guidare al meglio in macchina e quando metto il casco tutti potranno contare su di me, ma adesso fa male e ne parleremo con la squadra. Tornare in gara dopo la bandiera rossa? Non si poteva”.