F1 | GP Brasile: Verstappen dominatore assoluto, Leclerc KO. Alonso regala spettacolo

GP Brasile – Max Verstappen ha vinto il Gran Premio del Brasile, terzultima tappa del Mondiale 2023 di Formula 1. Il tre volte iridato, sale così a 52 vittorie in carriera, portandosi a -1 dall’eguagliare il record di Sebastian Vettel.

Tornando alla gara disputata ad Interlagos, colpo di scena prima della partenza. Charles Leclerc è stato protagonista di un incidente durante il giro di formazione a causa di un guasto alla parte idraulica che ha bloccato le gomme posteriori. Il monegasco non ha potuto fare nulla per evitare le barriere. Fortunatamente nessuna conseguenza per il monegasco ma tanta rabbia e delusione.

Alla partenza, un incidente che ha visto protagonisti Alex Albon e Kevin Magnussen (piloti fortunatamente illesi, ndr) ha reso necessaria l’esposizione della bandiera rossa. La gara è ripartita con una partenza lampo di Max Verstappen, dominatore della gara fino al traguardo. Seconda posizione per la McLaren di Lando Norris ma il miglior pilota di giornata senza dubbio è stato Fernando Alonso, autore di una gara brillante, conclusa con la conquista del podio, battendo Sergio Perez al photofinish per 53 millesimi.

Torna a sorridere dopo una stagione da dimenticare Lance Stroll che ottiene il quinto posto, precedendo la Ferrari di Carlos Sainz. Settimo Pierre Gasly su AlphaTauri a precedere una deludente Mercedes con il settimo posto di Lewis Hamilton (George Russell è stato costretto al ritiro, ndr) davanti all’AlphaTauri di Yuki Tsunoda e all’Alpine di Esteban Ocon che chiude la TOP 10 della classifica.

Domenica da dimenticare per Alfa Romeo con il doppio ritiro di Valtteri Bottas e Guanyu Zhou.