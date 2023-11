F1 | Red Bull, Verstappen leader incontrastato in Brasile

Né un errore, né una sbavatura. Praticamente Max Verstappen non si è visto nel Gran Premio del Brasile, se non per le due partenze e per il traguardo finale. L’olandese non sbaglia nulla, si mantiene davanti e nulla può fare Lando Norris, che comunque dimostra un ottimo passo con la sua McLaren. L’olandese torna ai box due volte, ed è lì che la squadra di Andrea Stella sembra voler tentare l’azzardo, restando fuori fino alla bandiera a scacchi. Verstappen allora si fa vedere, fa capire al muretto arancione che ha la forza per prendere Norris e così la McLaren lascia la strada libera fino alla bandiera a scacchi.

“Si le partenze non sono state molto importanti oggi ed entrambe sono andate molto bene. dopo di che siamo riusciti a gestire molto bene le gomme, Siamo andati bene con ogni compound, specialmente nello stint centrale siamo riusciti ad ottenere un buon vantaggio – ha spiegato il vincitore – con il degrado continui a fare delle correzioni, per cui la concentrazione è sempre alta. Per fortuna è andato tutto bene. Ora mi godo questo trionfo, Las Vegas sarà diversa: sarà più freddo, un circuito cittadino e nuovo per tutti. Sono sicuro che sarà pieno di sorprese”.