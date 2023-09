Formula 1 | Ferrari, Leclerc non è preoccupato (al momento) della McLaren

Charles Leclerc ha conquistato la quarta posizione nel Gran Premio del Giappone. Il pilota della Ferrari è stato autore di un bel weekend e di una gara solida, pur essendo parecchio distante sia dalla zona podio che da Verstappen, lontano più di quaranta secondi al traguardo. E’ stato molto importante sorpassare Russell in una fase cruciale della corsa, prima che Hamilton scappasse via. Alla fine, la SF-23 non si è comportata male a Suzubka, ma la seconda forza in pista in questo fine settimana è stata sicuramente la McLaren. Sarà così competitiva anche in Qatar? Il monegasco dice la sua, ma al momento non è preoccupato.

“Era importante passare Russell in quel frangente – ha detto Leclerc. Lewis andava forte e spingeva tanto, e mi aspettavo facessero gioco di squadra subito, quindi sapevo di non poter perdere tempo. Avevo gestito tanto le gomme, quindi mi era rimasto un po’ di ritmo e dovevo rischiare, alla fine è stato un bel sorpasso. Miglioramenti McLaren preoccupanti? Sì e no, perché a Silverstone e qui a Suzuka sono andati molto bene e sappiamo che la loro vettura si sposa con questi tracciati, vediamo in Qatar se si confermeranno, e se dovesse essere così allora sarebbe davvero preoccupante, ma per adesso non lo sono”.