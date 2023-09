F1 | Ferrari, Vasseur: non si può essere totalmente soddisfatti di un quarto e sesto posto [VIDEO]

La Ferrari ha raccolto un quarto e un sesto posto dal Gran Premio del Giappone. A Suzuka, la SF-23 avrebbe dovuto soffrire particolarmente le caratteristiche del bellissimo tracciato nipponico, e pur essendo meno performante di Singapore e rispetto a Red Bull e McLaren, Leclerc e Sainz sono riusciti a guadagnare quattro punti importantissimi sulla Mercedes in ottica secondo posto costruttori. Il monegasco si è ben comportato, portando al termine una buonissima gara, con qualche sorpasso rischioso, vedi quello su Russell all’esterno della prima curva. Sainz ha un po’ da recriminare per la strategia attuata, ma è tutto sommato soddisfatto della prestazione.

“Credo che abbiamo raccolto il massimo oggi riuscendo a recuperare altri quattro punti alla Mercedes – ha detto Frederic Vasseur, team principal della Ferrari. Su un circuito che sapevamo sarebbe stato difficile per la nostra vettura abbiamo sempre avuto la situazione sotto controllo: Charles ha gestito bene le proprie gomme, mentre con Carlos abbiamo subito l’undercut da parte di Lewis, e così abbiamo deciso di estendere il suo stint sulle Medium sperando di beneficiarne alla fine. I valori in campo con Mercedes e McLaren sono molto ravvicinati e da pista a pista la classifica può cambiare, come abbiamo visto a Singapore”.