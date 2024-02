Formula 1 | Dall’Inghilterra sicuri: trattativa Hamilton-Ferrari in fase avanzata

Questo primo giorno di febbraio sta regalando certamente tanti spunti in merito al mondiale di Formula 1. Non stiamo parlando del campionato al via tra un mese in Bahrain, ma di indiscrezioni, notizie e conferme in merito al clamoroso passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari nel 2025. La bomba è stata sganciata nell’edizione odierna de Il Corriere della Sera, poi ripresa da fonti autorevolissime, anche straniere. Dalla Spagna sono convinti che il contratto tra la Rossa e Carlos Sainz non sarà rinnovato, così come vi abbiamo scritto anche stamattina, i problemi nati nelle ultime settimane sembrano essere insormontabili, e in più le voci sempre più roboanti dell’arrivo del sette volte campione del mondo in Ferrari stanno circolando alla velocità della luce.

HAMILTON IN FERRARI: L’ANNUNCIO E’ IMMINENTE

Nelle volontà di Frederic Vasseur c’è l’annuncio della line-up futura della Ferrari prima dell’inizio di questa stagione, ma l’addio ormai certo di Carlos Sainz avrebbe potuto sconvolgere i piani del manager francese. Nelle ultimissime ore però, anche dalla Gran Bretagna si susseguono voci di una trattativa in fase più che avanzata, saremmo addirittura ai dettagli, e la conferma dell’arrivo di Lewis Hamilton a Maranello nel 2025 potrebbe addirittura arrivare tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima. Un’operazione lampo dall’esterno, ma che ha visto un lungo corteggiamento da parte dei vertici di Maranello nel corso dell’ultimo anno, ossia da quando Vasseur, uno dei mentori di Lewis, è approdato in rosso. A convincere il sette volte iridato la sicurezza non più datagli dalla Mercedes di essere vincente, e alla soglia dei 40 anni, questa sarebbe davvero l’ultima chiamata per provare a fare la storia con la Ferrari.

LECLERC-HAMILTON, LA COPPIA DEI SOGNI

La Ferrari ha da poco rinnovato il contratto di Charles Leclerc, un probabilissimo 3+2 con eventuale clausola dettata dalla competitività della vettura nei prossimi anni. Il monegasco è stato quindi scelto dalla dirigenza come punto di riferimento per il futuro, e non potrebbe essere altrimenti, ma al suo fianco dal 2025 non ci sarà più Carlos Sainz, compagno che di certo non si è mai accontentato di fare il secondo, nonostante il livello di competitività diverso tra i due. Questa sembra essere l’unica nota stonata, ossia affiancare al monegasco una figura ingombrante come quella di Lewis Hamilton, il pilota più vincente della storia della Formula 1 in termini di Gran Premi e mondiali (pari merito con la leggenda Michael Schumacher). Che questo dia una spinta ulteriore a Charles? Avere un vincente al fianco non potrà fare altro che migliorarlo, forse è questo quello che pensano realmente a Maranello, anche perché il britannico avrà due, massimo tre anni di carriera ancora, e quando lui smetterà, Leclerc sarà ancora vestito di rosso (clausola permettendo). Sarà la coppia dei sogni o la coppia che scoppia?