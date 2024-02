Formula 1 | Buxton sibilino: “Grande annuncio in arrivo nel fine settimana”

Formula 1 Hamilton Ferrari – Tramite il proprio account su “X”, Will Buxton ha velatamente dato man forte alle tante voci di mercato relative a un possibile accordo tra Lewis Hamilton e la Ferrari, precisando come la Formula 1 potrebbe affrontare un grosso annuncio già nel prossimo fine settimana.

Qualcosa di veramente grande che rischierebbe di far chiudere già in anticipo la “silly season” (termine coniato dagli inglesi che si riferisce al periodo di mercato) del campionato che scatterà tra poche settimane in Bahrain.

La voce di un accordo tra Hamilton e la Ferrari, ricordiamo, è stata lanciata questa mattina da quasi tutte le testate europee, le quali hanno dato quasi per certo l’approdo dell’inglese a Maranello in sostituzione di Carlos Sainz. Un vero e proprio colpo di scena che finirebbe per mettere in secondo piano le presentazioni delle vetture previste per la prima metà di febbraio.

Hamilton-Ferrari, Buxton si sbilancia?

“Un grande annuncio è in arrivo prima della fine della settimana. Se è quello a cui penso, direi che è assolutamente mastodontico. A questo punto la silly season della stagione che si appresta a partire finirà ancor prima dell’inizio dei test invernali”.