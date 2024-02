La Ferrari e Lewis Hamilton si sono finalmente trovati. Arrivano conferme su tutti i fronti in merito al matrimonio tra il sette volte campione del mondo e la storica Scuderia di Maranello. Dopo le indiscrezioni della mattinata e le voci insistenti dalla Gran Bretagna, che hanno dato per imminente l’annuncio, è arrivata anche la notizia, nella quale manca solo l’ufficialità, di Sky UK e Italia, che confermano appunto l’accordo a partire dal 2025. A quanto pare, Toto Wolff ha anche convocato una riunione imminente in Mercedes, prevista per le 15 ore italiane, e potrebbe già esserci un annuncio da Brackley nelle prossime ore. Noi, come sempre, vi terremo aggiornati attimo dopo attimo di questa situazione esplosa nella notte, forse anche a insaputa dai vertici della squadra anglo/tedesca, i quali credevano di doverla gestire in maniera più “comoda” magari nel corso della stagione, ma evidentemente in Ferrari c’è la necessità di accelerare la situazione.



