Hamilton-Ferrari Sembrava impossibile eppure eccoci qua a raccontare quella che probabilmente sarà la notizia più importante della stagione 2024. Questa mattina vi abbiamo riportato le indiscrezioni certe di Sky Sport UK ed Italia in merito all’ingaggio del sette volte campione del mondo a Maranello. Si parla di ufficialità a breve o comunque entro la settimana e pare che proprio in giornata Toto Wolff abbia convocato una riunione a Brackley per comunicare la notizia.

Nel frattempo, alcuni fans sui social non hanno perso tempo e gli occhi più attenti hanno notato un particolare che, considerando la bomba odierna, non lascia indifferenti. Si tratta dello spot pubblicitario Peroni che come saprete è il nuovo sponsor della Ferrari. Tra gli oggetti presenti nella foto che vi riportiamo qui sotto, vi è una macchinina rossa e guardate un po’ che numero riporta? E’ proprio il #44, storico numero di Lewis Hamilton. Va Per dovere di cronaca, va detto che quella è la Ferrari del 1955 di Maurice Trintignant che correva con il numero 44. Però il dubbio si infittisce.

Sarà una coincidenza o c’è dietro un messaggio? Restate collegati al nostro sito, seguiremo in tempo reale la trattativa Hamilton-Ferrari, impazienti di darvi l’ufficialità. Perché siamo onesti, vedere un sette volte campione del mondo su una Ferrari, per usare il gergo giovanile, è tanta roba!