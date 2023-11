Formula 1 | Andrea Stella non si fida dell’Aston Martin

La lotta per il quarto posto nel campionato costruttori sembra aver preso la direzione di Woking, con una McLaren che, dal Gran Premio d’Austria, laddove ha portato praticamente una macchina nuova, ha totalizzato la bellezza di 265 punti sui 282 conquistati finora. Dall’altra parte, l’Aston Martin ha iniziato una costante discesa verso una mediocrità messa da parte nel weekend di Interlagos, concludendo sul podio grazie a una straordinaria prestazione di Fernando Alonso. Prendendo sempre in considerazione il fine settimana di Zeltweg, il team di Silverstone ha conquistato soltanto 107 punti sui 261 di tutta la stagione. Gli aggiornamenti sulla verdona, è chiaro, non hanno funzionato a dovere, ma Andrea Stella, capo della gestione sportiva della McLaren non si fida, e vuole tenere alta la concentrazione nelle ultime due gare del campionato per assicurarsi il quarto posto.

“Dobbiamo riconoscere il fatto che l’Aston Martin sembra sia tornata al livello di inizio stagione – ha detto l’ingegnere di Orvieto. Per noi è ancora una considerazione nel campionato costruttori, dobbiamo essere molto cauti perché hanno la possibilità di ottenere punti importanti nelle ultime due gare. Rispetto a Red Bull la differenza sta nel come si utilizzano le gomme usate: con quelle nuove possiamo lottare per la pole position, ma quando degradano, Max e la RB19 riescono a consumarle meno. Si parla di decimi di secondo ogni 10 giri in uno stint, e questo fa la differenza al momento, e non possiamo fare molto con questa macchina”.

“In tal senso siamo migliorati molto dopo l’aggiornamento di Singapore, ma non è sufficiente per competere, specialmente in piste con un alto degrado come Interlagos, dove abbiamo visto altre macchine soffrire tanto come la Mercedes. E’ stata una sorpresa, perché in quelle condizioni loro spesso fanno bene, quindi siamo rimasti stupiti di quanto non fosse competitiva”.