F1 | McLaren, Stella: “Possiamo ancora battere la Red Bull”

Reduce dal secondo posto in Cina con Lando Norris, il team di Woking è fiducioso in vista dei prossimi aggiornamenti che arriveranno per il Gran Premio di Miami, in programma la prossima settimana. McLaren è sulla buona strada per dare del filo da torcere alla Red Bull e garantire una macchina competitiva a Lando Norris sarebbe fondamentale per tenerlo alla larga dalle attenzioni del team di Milton Keynes.

“Credo che possiamo ancora battere la Red Bull quest’anno. E’ sembrato che perdessimo terreno perché guadagnavamo così tanto quando la Red Bull non stava sviluppando. Su un periodo più lungo, siamo su una traiettoria forte. Se continuiamo così per i prossimi 12 mesi, perché no?”, ha commentato il team principal Andrea Stella.

Come accennato prima, non è un segreto che Red Bull sia interessata sia a Norris per il futuro:

“Suo padre scherza sempre sul fatto che Lando non vincerà un gran premio fino a quando Max non si ritirerà. Gli ho detto che doveva venire da noi, così sarebbe andato sicuramente più veloce”, ha scherzato Marko dopo il GP di Shanghai.