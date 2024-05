F1 | Adrian Newey: “Voglio prendermi una piccola pausa, poi chissà”

Adrian Newey è giunto a Miami per salutare la Red Bull, squadra con la quale ha vissuto gli ultimi 19 anni professionali tra tante gioie e titoli mondiali conquistati. L’ormai ex direttore tecnico e progettista del team di Milton Keynes si dedicherà ufficialmente ad altri rami dell’azienda austriaca fino alla fine concordata del contratto, ovvero il primo trimestre del 2025, e di fatto il gardening leave è già in corso. Intercettato da Martin Brundle di Sky, Newey non ha voluto commentare le voci che lo vedono in Ferrari, ma di fatto non ha smentito, asserendo come la sua unica volontà adesso sia quella di prendersi una pausa, più che legittima, e pensare alla famiglia.

“Sono stati 18 anni straordinari – ha detto il genio inglese. Ho cominciato con la Red Bull che era un team molto giovane e sono stato coinvolto nella loro crescita. Non avevo idea che saremmo arrivati a questo punto, ma è stato un percorso fantastico insieme, ed è stato straordinario lavorare con ragazze e ragazzi fantastici in fabbrica e in pista, è stato favoloso. Non mi occuperò solo della mia barca, cercherò di godermi la vita insieme alla famiglia, magari facendo qualche viaggetto in più, ma per il momento non ho programmi”.

Newey sul possibile approdo in Ferrari

“Ho sentito i piloti, onestamente è molto gentile da parte loro, sono molto lusingato ma al momento voglio solo prendermi una piccola pausa, per poi vedere cosa accadrà, grazie mille”.