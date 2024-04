F1 | La McLaren pensava di dover limitare i danni nel GP Cina

In casa McLaren tutto si aspettavano meno che un podio nel Gran Premio della Cina. Eppure, la prestazione di Lando Norris è stata eccellente, grazie anche a qualche piccolo cambio d’assetto dopo la Sprint Race, conclusa malissimo per l’inglese dopo la pole position del giorno prima. Nella gara principale, il britannico nel secondo stint ha avuto la meglio di una Ferrari inceppata con le hard, mentre Perez con la sua Red Bull non è mai riuscito a fornire una prestazione migliore della MCL38. Peccato per Piastri, coinvolto nell’incidente causato da Lance Stroll nei confronti di Daniel Ricciardo alla ripartenza dalla prima Safety Car.

“Ci aspettavamo di limitare i danni in Cina – ha ammesso Andrea Stella, team principal della McLaren. In realtà è stato il nostro fine settimana migliore fino a questo momento: pole position nella Sprint Race, ottima prestazione in qualifica e podio con Lando, è tutto meritato. Il tutto grazie al duro lavoro svolto dai piloti, dalla squadra in pista e nelle fabbriche. Una bella ricompensa per noi, i partner e i fan. Oscar ha subito dei danni durante la gara, non aveva carico aerodinamico e gli hanno reso impossibile lottare per le posizioni migliori, ma ha guidato davvero bene adattandosi al mutato equilibrio della monoposto, facendo un buon lavoro per aggiungere altri punti alla nostra classifica. Adesso dobbiamo continuare a migliorare e lavorare duramente per avere altre giornate come questa”.