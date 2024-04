Formula 1 | McLaren brilla sul bagnato con Norris. Problemi per Piastri

La McLaren può sorridere per la pole position conquistata da Lando Norris nelle qualifiche Sprint del Gran Premio della Cina. Il pilota inglese, infatti, domani scatterà davanti a tutti nella Sprint Race, che vi ricordiamo inizierà alle 5 italiane. In una Shanghai bagnata nelle SQ3, il britannico è riuscito a fare meglio di tutti, nonostante qualche errore dovuto più che altro a un asfalto troppo scivoloso. Ha invece un po’ deluso Oscar Piastri, soltanto ottavo ma con qualche problema tecnico sulla sua MCL38.

“È stata una sessione intensa condizionata dal meteo – ha detto Andrea Stella, team principal della McLaren. La pioggia imminente nelle prime due sessioni di Qualifiche Sprint ci ha lasciati in attesa, poi finalmente è arrivata alla fine della seconda, con la terza bagnata. Avevamo bisogno di essere pronti, operativi e di fare giri puliti in condizioni difficili, e questo è ciò che hanno fatto oggi piloti e team. Devo elogiare la brillante guida di Lando in SQ3, quando il grip era molto basso con le gomme intermedie, ed era difficile stare fuori dai guai e capire dove mettere le ruote”.

“È stato un peccato che Oscar abbia avuto un problema, bloccando in frenata, e poi con il cambio, il che gli ha fatto perdere accelerazione e molto tempo in uscita dal tornante. Avrebbe potuto essere più in alto in classifica. Ciò nonostante, questa è una buona posizione di partenza per la Sprint Race di domani, con due vetture che possono conquistare punti importanti. Dovremo essere pronti a tutto, perché sembra che ci sia ancora tempo incerto qui in giro, ma finora tutto è andato bene in questo fine settimana”.