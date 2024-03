Formula 1 | McLaren, Stella curioso di scoprire il potenziale della MCL38 a Jeddah

Formula 1 McLaren Stella – Dopo la buona prestazione messa in mostra sul circuito del Sakhir, Andrea Stella non vede l’ora di scoprire il potenziale della MCL38 sul tracciato di Jeddah, teatro del prossimo Gran Premio dell’Arabia Saudita di Formula 1. La pista che si snoda sulle sponde del Mar Rosso, per caratteristiche tecniche, offre degli spunti totalmente differenti rispetto a quella bahrenita, aspetto che permetterà alla vettura inglese di affrontare un banco di prova non indifferente sia sul giro secco che sul ritmo gara.

McLaren, Stella e la MCL38 in un tracciato veloce

“Lasciamo il Bahrain con 12 punti, un inizio forte per la stagione 2024. Ora ci dirigiamo verso il GP dell’Arabia Saudita che è un circuito cittadino veloce e molto diverso nelle caratteristiche rispetto alla pista del Bahrain. Questo ci presenta una nuova sfida e una nuova opportunità per imparare qualcosa in più sulla MCL38. Vorrei ringraziare ancora una volta tutti nel team per il loro duro lavoro, che ci ha permesso di iniziare la stagione in modo positivo. Continueremo a lavorare sodo per migliorare le nostre prestazioni e ottenere risultati costantemente forti.”