Formula 1 | McLaren, soddisfazione per il risultato di Jeddah

La McLaren si è portata a casa sedici punti nel Gran Premio dell’Arabia Saudita, grazie al quarto posto di Piastri e all’ottavo di Norris. La gara è stata più complicata del previsto, con la battaglia tra l’australiano e Hamilton, ancora senza soste, che ha messo in evidenza qualche problema nella MCL38, ossia quello della velocità in rettilineo. Poco male comunque, perché il podio sembrava fuori portata, con Red Bull e Ferrari al momento ben distanti dal team di Woking, ma c’è sicuramente il motivo per essere contenti.

“Abbiamo conquistato un ottimo risultato in Arabia Saudita – ha detto Andrea Stella, team principal della McLaren. Oscar ha guidato alla grande per tutto il weekend, capitalizzando al massimo le qualifiche di venerdì e concludendo la gara in modo impeccabile in quarta posizione, con battaglie serrate ma pulite. Con Lando abbiamo deciso di differenziare la strategia sotto Safety Car, e con un’altra neutralizzazione o interruzione con bandiera rossa ne avrebbe trovato giovamento, valeva la pena cogliere questa opportunità. Sfortunatamente non è andata così, e quindi ha perso un paio di posizioni. Ha fatto comunque una bella gara e portato punti preziosi a casa. Siamo consapevoli del fatto che la lotta sarà sullo sviluppo in questa stagione. Siamo vicini al podio, bisogna continuare a migliorare la vettura”.

