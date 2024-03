McLaren, Stella difende lo scambio di posizioni tra Norris e Piastri

Non è stata strategia, ma scelta pragmatica per evitare inutili perdite di tempo. Così Andrea Stella, team principal della McLaren, ha difeso la decisione di imporre a Oscar Piastri, durante il GP di Australia, di lasciare strada al più veloce Lando Norris. In quel momento Piastri occupava la terza posizione, ceduta poi al team mate senza battere ciglio. La McLaren non è riuscita a raggiungere le Ferrari in pista, chiudendo il GP all’Albert Park con un risultato di squadra comunque altamente positivo, in terza e quarta posizione.

Nessuna polemica, quindi, sulla scelta di chiedere a Piastri di cedere la posizione sul podio nel GP di casa. Norris era molto più veloce e aveva chance di mettere pressione a Leclerc.

“Lo scambio di posizioni è stata una scelta naturale – le parole di Andrea Stella a RacingNews365 –. Il sorpasso di Norris a Piastri sarebbe avvenuto comunque perché Lando con la gomma fresca era molto più veloce. A Melbourne chi ha gomma più fresca ha un vantaggio enorme, abbiamo semplicemente evitato una lotta interna inutile o perdite di tempo tra i nostri piloti. Il nostro obiettivo era avere gomme più nuove nel secondo stint per ricucire il distacco da Leclerc. Purtroppo non ci siamo riusciti perché la Ferrari in Australia è stata davvero velocissima”.