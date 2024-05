F1 | Newey-Ferrari, Vasseur preferisce il “no comment”

F1 Newey Ferrari – Nella conferenza stampa riservata ai Team Principal, andata in scena tra le libere e le Qualifiche Sprint del Gran Premio di Miami, Frederic Vasseur ha commentato le tante voci di mercato relative a un’eventuale approdo di Adrian Newey in Ferrari, precisando come la Rossa, al momento, debba focalizzarsi esclusivamente sulla pista e sulla sfida con la McLaren per il secondo posto nel mondiale Costruttori.

Nonostante le tante info delle ultime voci, tutte quante concorde su un approdo del “guru” inglese a Maranello, il Team Principal della Scuderia ha voluto responsabilizzare il personale attualmente in Rosso, ribadendo la propria fiducia nelle persone che hanno sviluppato con pregi e difetti la SF-24. Newey, ricordiamo, sta vivendo a Miami l’ultimo fine settimana all’interno del reparto F1 di Red Bull e da lunedì comincerà un periodo di “gardening” che lo porterà a lasciare la squadra in modo definitivo alla fine del 2024.

Vasseur e il commento sulle voci Newey-Ferrari

“Porteremo Hamilton alla Ferrari ma non voglio commentare la storia relativa ad Adrian Newey. Dobbiamo focalizzarci su quello che stiamo facendo e al momento stiamo vivendo una grande battaglia con i nostri rivali. Ciò che conta è quello che accadrà nelle prossime ore a Miami. Non voglio commentare alcuna speculazione. Newey lascerà la Red Bull, è sicuramente un dato di fatto, ma noi dobbiamo focalizzarci solo su noi stessi”.