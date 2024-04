Formula 1 | Clamoroso: David Sanchez lascia la McLaren dopo appena tre mesi

La McLaren ha annunciato oggi una serie di aggiornamenti organizzativi all’interno del suo team di Formula 1. Rob Marshall assumerà il ruolo di capo progettista; Neil Houldey diventerà direttore tecnico lato ingegneria; Peter Prodromou continuerà nel suo ruolo di direttore tecnico per quanto riguarda l’Aerodinamica. Il dipartimento Concept and Performance sarà ottimizzato per concentrarsi sulle prestazioni e sarà guidato dal direttore tecnico delle performance. Andrea Stella assumerà questo ruolo ad interim fino alla conferma dell’incarico a tempo indeterminato. Nell’ambito di questi cambiamenti, e in seguito a una serie di discussioni, David Sanchez ha lasciato la squadra dopo il suo arrivo, ufficializzato un anno fa ma effettivo dal 1° gennaio 2024 a seguito dell’addio in Ferrari con l’avvento di Frederic Vasseur.

“Questo è ulteriore passo nell’evoluzione della struttura dell’Ufficio Tecnico e del modello di lavoro all’interno del team ha dichiarato Andrea Stella, team principal della McLaren. Dimostra l’impegno a migliorare costantemente le nostre capacità tecniche e i flussi di lavoro per una maggiore efficienza ed efficacia. A seguito di discussioni ponderate tra David Sanchez e la direzione del team, è stata presa la decisione reciproca della separazione tra le parti. Dopo la nostra riflessione, è diventato evidente che il ruolo, le responsabilità e le ambizioni associate alla posizione di David non erano in linea con le nostre aspettative originali quando ha accettato di unirsi a noi nel febbraio 2023. Riconoscendo questo disallineamento, sia David che io abbiamo convenuto che sarebbe stato meglio separarci ora, in modo da consentirgli di perseguire altre opportunità che sfrutteranno meglio l’intera portata e l’ampiezza delle sue competenze straordinarie. Apprezziamo molto e con gratitudine il contributo che David ha dato durante il suo periodo relativamente breve con noi, e gli auguriamo il meglio per i suoi impegni futuri”.

“Sono grato di essere stato parte di questa squadra – ha detto Sanchez. Sebbene il ruolo che avevamo immaginato e che avevamo concordato non fosse in linea con la realtà della posizione che ho ricoperto, lascio con rispetto per la leadership, ammirazione per la dedizione di miei colleghi, e apprezzamento per l’apertura e l’onestà con cui abbiamo discusso e siamo arrivati a questa decisione. Auguro a questa squadra enormi successi mentre continua la scalata verso il vertice. Non vedo l’ora che arrivi la mia prossima sfida all’interno della Formula 1″.