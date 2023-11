Formula 1 | GP Las Vegas, allarme freddo!

Nel prossimo weekend la Formula 1 tornerà a Las Vegas, nel nuovissimo tracciato che andrà a tagliare la città del peccato attraverso hotel e casinò. Per il Circus ci sarà una sostanziale novità: il fine settimana in Nevada sarà in notturna, e questo vuol dire orari asiatici per il popolo europeo, visto che la gara sarà alle 7 di domenica mattina, ossia sabato sera/notte in quella zona degli Stati Uniti. Questo vuol dire tanto freddo in un luogo dove il deserto la farà da padrone, e in particolare si potrà facilmente arrivare sotto i 5°C, una sfida importante per i team e per chi dovrà fornire le gomme, ossia la Pirelli, la quale non ha nascosto qualche preoccupazione nelle scorse settimane.

Poter scaldare gli pneumatici infatti su un tracciato pieno di rettilinei e con queste temperature sarà tutt’altro che semplice. Ross Brawn, all’epoca direttore generale della Formula 1 ammette di non aver tenuto conto di questo dettaglio quando si è decisa l’organizzazione del Gran Premio, che ricordiamo è totalmente ideato e pensato da Liberty Media.

“Farà molto freddo in notturna, non ci abbiamo pensato all’inizio – ha ammesso Ross Brawn. La temperatura in gara potrà scendere anche sotto i 5 gradi, tra i 3 e i 4, e far funzionare le vetture in quelle condizioni sarà certamente una sfida per tutti. La Pirelli ha svolto un lavoro particolare per assicurare che le gomme siano in grado di affrontare a dovere questa situazione, e sicuramente ci troveremo di fronte a nuove sfide mai affrontate prima, ma credo che la Formula 1 riuscirà a fornire un grande spettacolo”.