Ferrari | Leclerc si toglie qualche sassolino: “Sbagli due qualifiche e la gente inizia a parlare”

Gran bella qualifica Sprint per Charles Leclerc, che domani partirà dalla pole position nella mini gara del sabato al fianco del solito Max Verstappen. Il pilota della Ferrari è riuscito, finalmente, a ritrovare il feeling giusto nel fondamentale che più lo rappresenta, ovvero il giro secco, nonostante la SF-24, ancora in versione base alla sesta gara del campionato abbia patito un po’ di difficoltà a Miami, specialmente nei confronti della McLaren, la quale però è sprofondata in SQ3. Il monegasco, dopo l’errore grossolano e imperdonabile delle prove libere, di fatto saltate per intero, si è fatto subito perdonare con un grande risultato e che dovrà innanzitutto mantenere nella Sprint Race, e poi quantomeno replicare nelle qualifiche, quelle vere, di domani.

“Sono soddisfatto – ha ammesso Leclerc. Le qualifiche sono state il mio punto debole per due gare di fila: in Cina siamo andati un po’ meglio ma non avevo la macchina per dimostrarlo. Questo weekend è iniziato in maniera difficile perché ho fatto un solo giro nelle prove libere, poi ho iniziato a spingere a tutta in qualifica. Avevo a disposizione solo un set di gomme nella SQ1, quindi è stato molto difficile, ma ho trovato subito il feeling giusto: tutto il lavoro fatto per mettere gli pneumatici nella giusta finestra ha dato i suoi frutti, e sono contento perché si parla tanto, vieni valutato sempre per l’ultima gara in Formula 1, e quando due qualifiche di fila non vanno bene, pur avendo fatto un buon lavoro in passato, la gente inizia a parlare, quindi è stato bello poter mettere un punto alla questione. Noi dobbiamo lavorare sulla costanza, mantenendo questo livello e devo lavorare bene sulle gomme così come ho fatto in passato”.