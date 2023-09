Formula 1 | Alonso motivato dalla forza di Verstappen e della Red Bull

La vera sorpresa della prima parte della stagione è stata senza dubbio l’Aston Martin. Fernando Alonso, a 42 anni compiuti lo scorso luglio sta vivendo di fatto un’altra giovinezza con la scuderia di Silverstone. Podi, prestazioni di livello e anche vittorie sfiorate, vedi Monte Carlo, che con una strategia giusta sarebbe potuta arrivare. Il cambio di rotta della AMR23 rispetto alla monoposto della scorsa stagione ha dato allo spagnolo una vettura in grado anche di vincere, certo, se non ci fosse la Red Bull e in particolare Max Verstappen. Questa combo non fa altro che dare una spinta in più al campione ex Renault e Ferrari, il quale vuole ancora vincere in Formula 1.

“Non è frustrante, anzi è una motivazione in più per arrivare a quei livelli – ha detto Fernando. In alcuni weekend siamo stati al passo della Red Bull, ma nella nostra finestra di prestazioni come Zandvoort, Monaco e Canada. Lì abbiamo ottenuto il 100% della vettura con una strategia perfetta, i pit-stop e la partenza. Anche io mi sento legato alla vettura, quindi sto dando quella percentuale in più. Penso che Max lo faccia più spesso, anzi lo fa sempre in ogni weekend ed è ciò che dobbiamo riuscire a ottenere in futuro”.