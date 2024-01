L’Aston Martin sarà sicuramente una delle squadre più attenzionate in questo inizio 2024. Il team britannico ha conquistato ben otto podi nella scorsa stagione, grazie a un grande Fernando Alonso e ad una vettura, la AMR23 in grado di fornire ottime prestazioni per la prima parte dell’anno. Ci si chiede se, dopo l’esperienza maturata negli ultimi dodici mesi, la squadra di Silverstone sarà in grado di ripetersi e fare un ulteriore step in avanti di questa portata. Dan Fallows, direttore tecnico dell’Aston Martin ne ha parlato al New York Times.

“E’ possibile, assolutamente – ha ammesso Fallows. Con quello che abbiamo fatto a inizio stagione, si è visto come ci fossero ancora opportunità per fare un altro grande passo in avanti, ma è relativo, perché dipende da cosa faranno gli altri. Per noi la cosa più importante è quella di migliorare, ci sono degli obiettivi interni e vogliamo ottenere dei risultati, e quando li otterremo allora saremo felici, ma la nostra posizione dipenderà anche dalla forza degli avversari”.