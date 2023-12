Formula 1 | Aston Martin, Krack celebra il talento di Alonso

Formula 1 Aston Martin – In una lunga chiacchierata concessa alle colonne della stampa inglese, Mick Krack ha rimarcato l’importanza di Fernando Alonso all’interno del team Aston Martin, precisando come lo spagnolo si sia rivelato un grande uomo squadra, soprattutto nel momento in cui la AMR23 non ha offerto i risultati sperati in termini di performance. Una presenza costante all’interno del team, ricca di talento ed esperienza, che la compagine spera di garantirsi ancora per tanto tempo.

Krack e le parole al miele su Alonso

“Come squadra siamo rimasti a bocca aperta fin dal primo giorno. Ho sempre pensato che i primi mesi fossero un pò come una luna di miele, ma alla fine siamo riusciti a prolungare questo periodo. Fernando è un uomo-squadra straordinario, costruttivo in ogni momento e in grado di mostrare il proprio supporto alla squadra anche nei momenti di difficoltà. Quando la vettura ti supporta è facile essere competitivi, ma le vere sfide arrivano quanto tutto non va come speri. In questa situazione Fernando ha confermato di che pasta è fatto”.

Alonso, il suo score al debutto con Aston Martin

Al debutto con i colori dell’Aston Martin, ricordiamo, Fernando Alonso ha ottenuto in totale otto podi, di cui sei nelle prime otto gare. Un bottino importante che l’asturiano, nonostante la carta d’identità sfavorevole, intende migliorare nel prossimo campionato. Un’annata dove la squadra si è posta obiettivi importanti, anche grazie ai tanti investimenti tecnici e umani portati avanti da Lawrence Stroll nell’ultimo anno e mezzo.