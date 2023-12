Aston Martin, Alonso impressionato dalla determinazione di Lance Stroll

Lance Stroll non ha vissuto una stagione semplice. Il pilota canadese ha impiegato tempo a entrare in forma a causa dell’infortunio al polso subito in inverno a seguito di una caduta in bicicletta, e poi ha sofferto non poco gli sviluppi sulla sua Aston Martin AMR23, con una parte centrale di stagione da incubo, con prestazioni non all’altezza della monoposto, culminata con lo sfogo in Qatar davanti ai microfoni.

Ciononostante Stroll ha lavorato con il team e su se stesso per rialzare la china e nelle ultime gare il suo rendimento è cresciuto notevolmente. Dopo il settimo posto di Austin, sono arrivati due quinti posti in Brasile e a Las Vegas, e poi il decimo posto dietro a Fernando Alonso nella gara conclusiva di Abu Dhabi.

Proprio Alonso, che ha invece disputato un mondiale di altissimo livello, è rimasto però sorpreso dall’attitudine e dall’impegno del team mate, capace di risollevarsi con determinazione da un periodo obiettivamente critico. Lo spagnolo ha speso parole d’elogio per il più giovane compagno di scuderia.

“Con Stroll c’è un ottimo rapporto, ci sentiamo spesso, ci confrontiamo, lui ha avuto un momento di difficoltà dovuto agli sviluppi che hanno un po’ cambiato il comportamento dell’auto – le parole di Alonso riportate da Crash.net –. Poi abbiamo messo a posto alcune cose sulla vettura e lui ha ritrovato smalto, è stato impressionante vedere la sua motivazione e la sua dedizione alla causa, anche nei momenti difficili. Era determinato a risalire la china, il suo impegno è un bene per tutta la squadra”.