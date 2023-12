Aston Martin | AMR23 diversa tra mondo reale e simulatore

L’Aston Martin ha iniziato alla grande il 2023, e nel complesso ha portato a casa ben otto podi, tutti con lo straordinario Fernando Alonso. Il problema della squadra inglese è arrivato in estate, con gli aggiornamenti visti in Canada, i quali molto probabilmente sono stati sbagliati, e questo ha fatto sì che la squadra britannica, da seconda forza senza discussione, è stata relegata al quinto posto finale nel mondiale costruttori. Tom McCullogh, direttore delle performance del team spiega un po’ quanto accaduto nel team di Silverstone con gli aggiornamenti, ma non vuole renderla più grande del dovuto.

“La vettura reale vive in un mondo completamente diverso da quello della galleria del vento – ha ammesso McCullogh ai media. Abbiamo seguito alcuni percorsi di sviluppo e cerchiamo sempre di rendere la monoposto più veloce, e alcune piccole decisioni che abbiamo preso, probabilmente adesso le prenderemmo in modo diverso, ma credo che siano state create delle storie molto più grandi di quanto dica la realtà dei fatti. Quindi bisogna analizzare per vedere cosa sia accaduto realmente, parlando con gli esperti di aerodinamica, perché sono un po’ sorpresi da quanto accaduto. Adesso conosciamo bene tutti i componenti e abbiamo una buona conoscenza su ogni pista e i relativi requisiti, possiamo mettere insieme ogni aspetto su tutti i tracciati per cercare di essere i migliori. Vogliamo una macchina che ci permetta di non cambiare sempre configurazione in base alla pista per essere forte, e la conoscenza acquisita sin dai test è la principale forza trainante dietro il modo in cui svilupperemo la monoposto del 2024″.