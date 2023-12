Aston Martin, per Alonso il difficile viene adesso

Adesso viene il bello. O forse viene il difficile, a seconda dei punti di vista. Fernando Alonso, con la consueta lucidità, ha analizzato il momento della Aston Martin, osservando come sia molto più facile issarsi dalle retrovie alla zona punti, o fino al quinto posto, ma come sia molto più complicato scalare le posizioni più alte della griglia.

Se l’Aston Martin volesse davvero diventare nei prossimi anni una scuderia vincente, in lotta per obiettivi più importanti di un singolo podio o un bel piazzamento, dovrebbe innanzitutto inventarsi qualcosa a livello progettuale, avere insomma idee più valide rispetto a quelle delle altre scuderie. E’ questa più o meno l’idea del due volte campione del mondo.

“Il punto di partenza è migliore di quanto pensassi, ma il difficile viene adesso – le parole di Alonso a Motorsport.com –. Credo che il primo passo, quello di essere competitivi, o comunque fare un exploit ed essere tra le prime cinque, penso anche alla Alpine l’anno scorso, non sia facile ma sicuramente è la parte più semplice del lavoro. Ora arriva il periodo più difficile per la Aston Martin. Nei prossimi due, tre, anni dovremo essere bravi a trovare qualcosa in più, qualcosa che nessuno ha, essere innovativi, originali. Abbiamo fatto molti esperimenti aerodinamici nel 2023 per lavorare al meglio sulla prossima monoposto, ognuno ha la sua filosofia per estrarre potenziale da queste monoposto. Sicuramente abbiamo tutti gli elementi per capire che direzione prendere per lo sviluppo, però dobbiamo essere elastici perché ciò che può essere efficace oggi, potrebbe poi risultare obsoleto tra qualche mese”.