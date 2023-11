F1 | Aston Martin chiude la stagione al quinto posto: 280 punti contro i 55 del 2022

C’è soddisfazione in casa Aston Martin per l’andamento di questa stagione. Dopo una partenza super, nella quale Alonso è stato anche vicino alla vittoria, la squadra inglese ha avuto grosse difficoltà nella seconda parte del campionato, evidentemente gli aggiornamenti portati in estate sulla AMR23 sono stati letteralmente cannati. Dagli Stati Uniti in poi però la curva è tornata ad essere crescente, e a fine anno il bilancio non può che essere positivo, considerando gli otto podi (tutti di Fernando, ndr) e l’enorme differenza di punti conquistati rispetto allo scorso anno, 280 a 55.

“Rifletto sulla stagione e vedo solo aspetti positivi – ha dichiarato Mike Krack, team principal dell’Aston Martin. Ci sono stati enormi progressi rispetto al 2022 e abbiamo vissuto delle giornate speciali, specialmente nella prima parte di questo campionato, e anche nelle ultime gare siamo tornati forti. E’ stata la nostra miglior stagione come squadra, abbiamo conquistato 280 punti contro i 55 dell’anno passato, e devo ringraziare tutti coloro che sono in pista e in fabbrica per il duro lavoro. Infine complimenti a Red Bull e a Verstappen per i loro record: vincere 21 gare in una sola annata è notevole, può solo motivarci per colmare il divario prima del 2024″.