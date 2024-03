E’ molto contento Carlos Sainz per il podio conquistato nel Gran Premio del Bahrain, il diciannovesimo della sua carriera. Il distacco da Max Verstappen è ancora elevato, di 25 secondi, ma di fatto dimezzato se pensiamo ai 48 presi lo scorso anno sempre a Sakhir, pista che evidentemente favorisce la Red Bull. La Ferrari forse avrebbe potuto fare qualcosa in più per battere quantomeno Perez, ma il passo avanti rispetto allo scorso anno è più che evidente, e certamente il problema avuto da Leclerc non ha aiutato la causa del Cavallino. Ci sarà ancora molto da lavorare, non si dovranno sbagliare gli sviluppi nel corso del 2024, ma l’inizio è comunque incoraggiante, seppur lontano dalla vittoria.

Ferrari, Sainz: “SF-24 bene col degrado gomme”

“Oggi era una prova difficile – ammette Sainz a Sky. Siamo nel circuito con più degrado nel calendario di Formula 1 per quanto riguarda le gomme posteriori, laddove soffrivamo tantissimo l’anno scorso. Abbiamo imparato tante cose nei test e oggi siamo riusciti a mettere in pratica questi insegnamenti sin dal primo stint e salvando bene le gomme. Negli ultimi tre giri prima del pit-stop sono andato molto forte, vuol dire che ho controllato bene il degrado. Da lì in poi ho gestito bene la gara, ho sorpassato delle macchine e mi sono divertito, tra l’altro siamo finiti vicini alla Red Bull e non era facile su un circuito come questo”.

“Abbiamo lottato tante volte con Perez l’anno scorso, è una situazione simile e a volte siamo riusciti a batterlo in gara. Max quando fa tutto bene è difficile da battere, controlla il degrado in maniera quasi perfetta, è ancora un passo avanti a noi. Mettendo però entrambe le macchine davanti a lui in qualifica, giocando di strategia, possiamo provare a lottare con Max, ma se parte primo la vedo difficile perché prende un ritmo molto forte per tutti noi. In alcuni circuiti ce la possiamo anche fare, ma il Bahrain è chiaramente favorevole alla Red Bull”.