F1 | Aston Martin, chiesto diritto revisione per la penalità di Alonso in Cina

Il weekend del Gran di Cina, quarta prova stagionale del Mondiale 2024 di Formula 1 disputato due settimane fa sul tracciato di Shanghai rientrato in calendario dopo cinque anni dall’ultima volta, potrebbe non essere completamente archiviato. Il condizionale in questi casi è più che mai d’obbligo, vedendo il diritto di revisione richiesto dall’Aston Martin per la penalizzazione ricevuta da Fernando Alonso al termine della Sprint Race cinese.

Lo spagnolo ricordiamo è stato sanzionato per il contatto nel finale di gara con la Ferrari di Carlos Sainz. Un incidente tra i due spagnoli che ha portato l’alfiere dell’Aston Martin al ritiro mentre il ferrarista è passato quinto sotto la bandiera a scacchi. La penalità comminata ad Alonso è stata di 10 secondi e tre punti decurtati sulla licenza.

I rappresentanti dell’Aston Martin e della Ferrari verranno ascoltati dagli steward a Miami alle ore 8:00 (le 14 italiane) di venerdì 3 maggio per avviare il processo.

“Va notato che questa udienza si svolgerà in due parti: la prima parte sarà quella di ascoltare le prove sull’esistenza di un elemento nuovo, significativo e rilevante che non era disponibile per la parte che richiede il riesame al momento della decisione – si legge nella nota ufficiale – Se gli steward determinano, in conformità con l’articolo 14.3 del Codice Sportivo Internazionale della FIA, che tale elemento esiste, verrà convocata la seconda parte dell’udienza. Qualsiasi altra ‘parte interessata’ può chiedere il permesso agli steward di essere presente per la seconda parte dell’udienza, qualora fosse convocata”.