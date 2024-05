F1 | Ralf Schumacher: “Mercedes migliore alternativa per Verstappen”

Per Ralf Schumacher non ci sono dubbi. AD oggi la Mercedes rappresenta l’unica valida alternativa a Red Bull qualora Max Verstappen decidesse di lasciare la scuderia campione del mondo in carica. Sull’olandese, che anche quest’anno ha iniziato dominando la stagione conquistando quattro successi nei primi cinque appuntamenti, si sono fatti sempre più insistenti i rumors che lo vorrebbero alla guida della monoposto della Stella come sostituto di Lewis Hamilton prossimo a sposare la causa Ferrari.

Discutendo di queste indiscrezioni di mercato, Ralf Schumacher ha sottolineato che in vista del nuovo regolamento tecnico la scuderia di Brackley potrebbe essere una buona soluzione per l’attuale alfiere di Milton Keynes.

“Dipende da come si svilupperà la lotta per il potere alla Red Bull – ha dichiarato Ralf Schumacher a Sport Bild – Ma la Mercedes è ancora un’alternativa attraente e la migliore alternativa possibile. Soprattutto perché Toto Wolff può attrarlo non solo con uno stipendio principesco, ma anche con contratti redditizi per il periodo successivo alla sua carriera. Ad esempio sotto forma di ambasciatore del marchio. Per Verstappen, però, la prospettiva sportiva sarà ancora più importante. Il motore della Mercedes aiuta in questo caso”.