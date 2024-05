F1 | Ferrari, Sainz: “Non ho ancora deciso dove andare”

Quale sarà il futuro di Carlos Sainz? L’unico dato certo sulla carriera dello spagnolo a medio termine è l’addio alla Ferrari che avverrà al termine dell’attuale stagione. Lo spagnolo infatti lascerà la scuderia del Cavallino a fine 2024, lasciando libero il sedile per il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton in arrivo dalla Mercedes.

Sainz ha ammesso di non aver scelto dove andare, ammettendo di dover ancora optare per la soluzione migliore. Il nome dell’attuale alfiere del Cavallino è molto chiacchierato sia per quel che riguarda la Mercedes, proprio al posto di Hamilton, che per Sauber (Audi). La squadra di Hinwil, che dal 2026 lavorerà insieme alla casa dei quattro anelli, ha già annunciato una parte della line up futura ingaggiando Nico Hulkenberg per il 2025.

“Devo vedere tutte le offerte. Nella mia testa non ho ancora deciso dove andare – ha dichiarato Sainz intervistato da Sportweek – Con il passare delle stagioni mi sento un pilota migliore. Ho sempre desiderato avere un buon nome per occupare i posti più importanti della Formula 1 e francamente spero che vada così ancora per molti anni”.

Lo spagnolo ha poi aggiunto: “Sorrido pensando al futuro anche se ciò che accadrà non dipende esclusivamente su di me. Tutte le opzioni sono aperte, ma ci vuole tempo e comunque non influenzerà il modo in cui corro”.