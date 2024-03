Formula 1 | Alpine malconcia in Bahrain: Ocon e Gasly fanno quello che possono

C’è veramente poco da dire della prestazione dell’Alpine in Bahrain. Come ampiamente pronosticato, Ocon e Gasly sono rimasti in fondo al gruppo, riuscendo a passare soltanto Bottas e Sargeant, colpiti da diversi problemi nel corso della gara di ieri, e finendo quindi in diciassettesima e diciottesima posizione. C’è tanto lavoro da fare nella squadra francese affinché i due piloti possano rientrare nella lotta quantomeno ai margini della zona punti, e sono entrambi fiduciosi sul recupero nelle prossime gare, magari a partire proprio da Jeddah.

“Oggi è stata l’esatta continuazione delle qualifiche – ammette Ocon. Non è stato il weekend che volevamo, ma la cosa importante è aver disputato una gara pulita così da raccogliere dati preziosi che potremo portare a Jeddah la prossima settimana. Sarà interessante vedere il comportamento della vetture su diversi circuiti e condizioni. Vedremo in questi giorni come fare per migliorare, bisogna restare concentrati e positivi così da andare sempre nella giusta direzione”.

“Ce lo aspettavamo – ribadisce Gasly. Ho fatto una buona partenza e superato un paio di macchine, poi però sono rimasto sorpreso dal caos di curva 1 con l’incidente in partenza, e questo mi ha riportato indietro. Non era l’ideale, dopo abbiamo fatto tutto ciò che potevamo con la vettura a nostra disposizione. Possiamo migliorare su molte aree, so che il duro lavoro continuerà dietro le quinte. Bisogna necessariamente fare dei passi in avanti, e la prossima settimana avremo a che fare con una pista diversa, una nuova opportunità e sfida per noi”.