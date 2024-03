Mercedes | Delusione Hamilton per il settimo posto in Bahrain

Sabato sera amaro per Lewis Hamilton, settimo nel Gran Premio del Bahrain e mai nella lotta per la top cinque, figuriamoci per il podio. Il campione della Mercedes aveva scelto una configurazione più da gara per la sua W15, ma qualche problema legato probabilmente al surriscaldamento del motore, cosa che è accaduta anche a Russell, lo ha di fatto frenato sin dall’inizio. Era sempre nella bagarre con Alonso e le McLaren, ma faticava tremendamente a imporsi. Un esordio negativo, ci si aspettava di più dalla nuova vettura di Brackley.

Mercedes, Hamilton: “Degrado elevato”

“Gara molto dura – ammette Hamilton. C’è delusione nella squadra, perché speravamo che fosse una serata migliore. Eravamo vicini ad altre vetture e il degrado era piuttosto elevato, ma siamo stati costretti ad affrontare dei problemi che ovviamente ci hanno fatto perdere un po’ di ritmo, quindi è stato frustrante. Se mi fossi qualificato meglio, sarei stato un paio di posizioni più avanti visto che il mio ultimo stint era buono. La giornata di oggi l’abbiamo dedicata alla scoperta, e siamo riusciti a trovare tante cose interessanti sulle quali lavorare con la vettura. Possiamo migliorare in diverse aree, sono sicuro che ce la faremo”.