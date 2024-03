Ferrari | Leclerc scommette sulla pole position a Jeddah

Terminate le libere in Arabia Saudita, la Ferrari ha chiuso al quarto posto con Charles Leclerc. Il monegasco non è riuscito a ottimizzare al meglio il giro da qualifica, ma la SF-24 sta girando più carica rispetto a quanto previsto, con l’ala posteriore vista già in Bahrain e che obiettivamente non sembra essere adatta al tracciato di Jeddah. La Rossa evidentemente ha provato un qualcosa di alternativo, magari cercando di compensare con la potenza della power unit così da avere maggior stabilità in curva. Stando alle parole di Charles però, sembra che domani la Ferrari metterà l’alettone posteriore più scarico, così da mettere la vettura in configurazione da qualifica.

Leggi anche: Analisi prove libere GP Arabia Saudita

“Il circuito ha offerto quasi subito un buon livello di grip e anche per domani possiamo aspettarci un’elevata evoluzione della pista – ha dichiarato Leclerc dopo le prove libere. Siamo in tanti su tempi molto vicini: sarà interessante vedere chi riuscirà a estrarre il massimo dalla sua monoposto e a trovare il colpo per mettersi davanti a tutti. Adesso andremo in configurazione qualifica, dovremo ottimizzare il pacchetto a disposizione e fare uno step in avanti rispetto al Bahrain. Pole position? Non so, è difficile dirlo, ma la mia scommessa ora come ora è sì!”.