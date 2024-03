F1 | Impeding di Hamilton durante le libere di Jeddah [VIDEO]

F1 Hamilton GP Arabia Saudita – Vi riportiamo l’impeding di Lewis Hamilton nella seconda sessione di prove libere valide per il Gran Premio dell’Arabia Saudita, secondo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

L’inglese, durante il time-attack di Logan Sargeant, è finito nel pieno della trattoria di uscita di curva 14, costringendo il pilota statunitense ad alzare non solo il piede, ma anche ad allargare la traiettoria per evitare l’impatto. Una manovra che gli è costata una reprimenda di 15.000 euro da parte del Direttore di Gara.

Hamilton, ricordiamo, ha chiuso la giornata odierna con l’ottavo crono, mentre Sargeant non è riuscito a fare meglio della 16° piazza. Appuntamento alle 14.30 di domani per la terza e ultima sessione di libere prima delle qualifiche in programma alle ore 17.00.