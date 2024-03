F1 GP Arabia Saudita highlights – Vi riporgiamo gli highlights della prima giornata di libere valide per il Gran Premio dell’Arabia Saudita, secondo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Al termine di una giornata difficile da decifrare, Fernando Alonso è riuscito a issarsi al comando della classifica dei tempi, lasciandosi alle spalle la Mercedes di George Russell e la Red Bull di Max Verstappen, apparso comunque il più veloce nelle brevi simulazioni gara effettuate nel pomeriggio. L’olandese ha confermato la bontà del progetto RB20 e, giro secco a parte, è evidentemente il favorito numero uno per la conquista del gradino più alto del podio.

Quarto riscontro cronometrico per Charles Leclerc, anch’esso veloce sul ritmo gara – specialmente con le soft – seguito da Sergio Perez, Lance Stroll e Carlos Sainz, ancora “fuori forma” dopo il piccolo problema fisico di ieri pomeriggio. Completano la graduatoria della top dieci Lewis Hamilton, Pierre Gasly ed Oscar Piastri. Appuntamento alle 14.30 di domani per la terza e ultima sessione di libere prima delle qualifiche in programma alle ore 17.00.