F1 | Verstappen torna sul weekend di Baku: “In qualifica mi sono reso conto di essere fot***o”

La Red Bull continua il suo periodo di magra. Sono ormai tre mesi infatti che la squadra di Milton Keynes non ottiene una vittoria in Formula 1, e nonostante questo, Verstappen continua ad avere 59 punti di vantaggio su Norris nella classifica piloti, suo primo inseguitore. Nel corso della conferenza stampa di Singapore, il campione olandese non nasconde le difficoltà di questo periodo, ammettendo come anche a Marina Bay la RB20 potrebbe soffrire rispetto alla concorrenza.

“Va tutto bene – fa sapere Max. So che non sarà il nostro weekend più semplice, lo dico chiaramente, ma abbiamo analizzato cosa potevamo migliorare a Baku e spero che i cambiamenti apportati abbiano reso la macchina più stabile. Baku è stata utile per identificare i problemi della vettura e lavorarci su. La vettura non si comporta bene sugli avvallamenti e sui cordoli, ma speriamo che la situazione sia migliorata. Sono fiducioso che potremo fare meglio rispetto allo scorso anno”.

“A Baku Perez meglio di me? Credo fosse una questione di assetto: appena sono arrivato in qualifica ho visto che ero fot***o, non c’era bilanciamento e sono rimasto bloccato da due macchine in gara, le gomme erano distrutte. Per quanto riguarda il nuovo ruolo di Lambiase, per me non cambia nulla. È semplicemente una ridistribuzione di compiti, e già prima svolgeva più responsabilità di quelle previste per un ingegnere di pista. Quindi, per me, non fa differenza”.

Poi un pensiero su Ricciardo, a quanto pare alla sua ultima gara in Formula 1 stando ai rumors di queste ore dal paddock di Singapore: “Daniel è un amico e gli voglio molto bene. Se dovesse essere la sua ultima gara, potrà guardarsi indietro con orgoglio e vedere tutto il buono che ha fatto. È un ragazzo straordinario, potrebbe competere in altre categorie, e non sta a me giudicare se merita di restare qui o meno. Fa parte della vita”.