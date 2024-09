McLaren | Piastri: “Ali illegali? No. Abbiamo passato tutti i test, non c’è altro da aggiungere”

La McLaren arriva a Singapore da leader del mondiale costruttori. Dopo più di dieci anni (Australia 2014, ndr) il team di Woking comanda la graduatoria dei team. Oscar Piastri si è aggiudicato a Baku la seconda vittoria della stagione e della sua ancora giovanissima carriera, candidandosi a ruolo di prima guida da qui in avanti, mettendo certamente qualche dubbio in più a Lando Norris, il quale sta attraversando un periodo non semplice nonostante sia il primo inseguitore di Verstappen in campionato.

Nel corso della classica conferenza stampa del giovedì a Marina Bay, al pilota australiano è stato chiesto un parere in merito alla questione ali, visto che in Azerbaijan, l’alettone posteriore sembrava deformarsi in rettilineo, e secondo i più diffidenti si tratta di una sorta di mini DRS e che consente alla MCL38 di andare più veloce sul dritto, cosa che non avrebbe permesso a Leclerc di sorpassarlo. La FIA, in merito, ha aperto un’indagine nelle ultime ore, ma Oscar è sicuro della legalità della sua monoposto.

“È stato un periodo piacevole dopo la vittoria a Baku – ha detto Piastri. Sono orgoglioso di me stesso, anche se non abbiamo esagerato con i festeggiamenti. Siamo già concentrati su Singapore, dove arriviamo con una bella dose di fiducia, su una pista che dovrebbe essere favorevole per noi. Riuscire a vincere a Baku, dove la Ferrari era molto competitiva, ci dà grande fiducia. Dove devo migliorare? Un po’ in tutto, quest’anno non ho avuto vita facile in qualifica”.

“Tuttavia, sono soddisfatto per quanto riguarda i sorpassi e la gestione della pressione. Ora devo lavorare sui punti deboli che sono emersi su alcune piste lo scorso anno. Per quanto riguarda l’ala? Posso solo dire che è legale. Se passa tutti i test, e noi li abbiamo superati, non c’è altro da aggiungere. E sono contento di questo”.