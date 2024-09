F1 | Wolff e le priorità per il finale di stagione: “Mercedes deve sviluppare la W15 per il 2025”

F1 Wolff Mercedes – Toto Wolff, intervistato dai media austriaci, ha delineato gli obiettivi che la Mercedes deve perseguire per il rush finale di questa stagione, sottolineando come il focus della squadra debba essere lo sviluppo dell’attuale W15. La stabilità regolamentare tra questo campionato e il prossimo, infatti, creerà un legame molto forte tra la monoposto attuale e quella che sarà in pista il prossimo anno. Questo aspetto dovrà spingere lo staff tecnico a identificare nel più breve tempo possibile le imperfezioni del pacchetto a disposizione di Lewis Hamilton e George Russell, così da garantire una solida base per il 2025.

Wolff e la strategia Mercedes per il finale di stagione

“Siamo attualmente al quarto posto nella classifica Costruttori e sarà difficile raggiungere il terzo. Tuttavia, questo potrebbe avvantaggiarci in termini di ore di sviluppo nella galleria del vento per il 2026. Prima di tutto, però, c’è il 2025, e dobbiamo concludere al meglio la stagione in corso, considerando che la vettura del 2025 sarà strettamente derivata dalla W15.”