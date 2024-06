F1 | Verstappen: “Nel 2025 sarò in Red Bull, l’ho detto già diverse volte”

Max Verstappen ha vinto tre delle ultime quattro gare. Il ruolino di marcia del campione olandese continua ad essere incredibile, nonostante la Red Bull non gli dia da quasi due mesi una vettura dominante come quella che era abituato a guidare ultimamente. Nonostante questo però, il tre volte iridato conferma di essere un fenomeno, vincendo anche quando la monoposto non sembra consentirglielo, approfittando anche delle imperfezioni altrui. Nella conferenza stampa del giovedì di Zeltweg, l’olandese ha voluto ribadire come nel suo futuro ci sia soltanto la Red Bull.

“Credo di averlo già detto diverse volte, ma la gente parla sempre – ha detto Max. La cosa importante per me è avere una macchina molto competitiva: al momento siamo tutti molto vicini, ma come team stiamo lavorando bene per cercare di migliorare ancora. Ho già parlato con la squadra e ci stiamo concentrando anche per il prossimo anno con l’obiettivo di essere più competitivi. Lasciare se la macchina non dovesse essere forte? Non funziona così la Formula 1: all’improvviso non posso certo dire addio ai ragazzi e andarmene via. Ho un contratto lungo e sono contento in Red Bull, dobbiamo solo concentrarci su come e dove migliorare la vettura per il 2025, quindi credo che questa sia un’indicazione chiara su dove guiderò l’anno prossimo”.