Ferrari | Sainz e il futuro: “Decisione troppo importante, per questo ci vuole tanto tempo”

La Ferrari arriva in Austria con la voglia di riscatto dopo le brutte prestazioni di Canada e Spagna. Carlos Sainz, dopo il battibecco avuto con Leclerc a Barcellona ha voluto gettare acqua sul fuoco sulla questione, così come il suo compagno di squadra. L’attenzione a Zeltweg dunque si rivolgerà esclusivamente sulle prestazioni della SF-24, chiamata a fare una bella prestazione. Lo spagnolo ha parlato anche del suo futuro nel corso del giovedì dedicato alla stampa, e spiega come mai ci voglia così tanto tempo per prendere una decisione.

“La gestione dei piloti non è mai stata un problema in Ferrari negli ultimi quattro anni e non lo sarà nemmeno adesso – rassicura Sainz. Spesso ci troviamo insieme perché partiamo l’uno di fianco all’altro, questo vuol dire che siamo sempre lì. Questo ti porta ad avere situazioni come quelle di Barcellona e non eravamo d’accordo su alcune cose. Abbiamo sempre gestito bene certe dinamiche tra noi, sarà sempre così. Futuro? Decisione importante per la mia carriera, è per questo motivo che sto impiegando così tanto tempo. Voglio essere certo di prendere la giusta decisione, senza fretta e prendendomi il tempo necessario”.