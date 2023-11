F1 | Verstappen: Hamilton mai in Red Bull, però non mi dispiacerebbe

Stanno facendo il giro del web le dichiarazioni rilasciate da Chris Horner al Daily Mail, attraverso le quali il team principal della Red Bull ha rivelato come Lewis Hamilton si fosse offerto alla scuderia di Milton Keynes (e anche alla Ferrari) in varie occasioni nel corso della propria carriera. L’ultima all’inizio della stagione in corso, prima che il sette volte campione del mondo firmasse il rinnovo biennale con la Mercedes. Parole che hanno trovato una secca smentita da parte di Hamilton e che chiaramente hanno animato l’ultima press conference dell’anno svoltasi ad Abu Dhabi.

Quest’oggi infatti, a precisa domanda, Max Verstappen ha risposto che una line up con Hamilton sarebbe impossibile da concretizzarsi in Red Bull ma al tempo stesso l’alfiere della scuderia anglo-austriaca è rimasto stuzzicato da questo scenario.

“Io e Hamilton nella stessa squadra? Non accadrà, inutile creare delle storie ipotetiche – ha dichiarato Verstappen – Però non mi dispiacerebbe, ma non voglio indicare solamente Lewis perché ci sarebbero tanti altri piloti che potrebbero meritare questa chance”.

L’olandese, qualora dovesse vincere anche ad Abu Dhabi, aggiornerebbe le proprie statistiche salendo a quota 54 successi: un numero che gli permettere di staccare Sebastian Vettel avendo davanti i soli Michael Schumacher (91) e Lewis Hamilton (104). Verstappen è stato protagonista di una stagione fuori da ogni logica, che lo ha portato finora a conquistare ben diciotto successi in campionato in ventuno gare. Le uniche vittorie non appannaggio di Max portano la firma di Sergio Perez con l’altra Red Bull (GP Arabia Saudita e Azerbaijan) e di Carlos Sainz (GP Singapore).

“Ottenere la cinquantaquattresima vittoria sarebbe pazzesco, ma è importante concentrarsi sul lavoro e speriamo di avere una monoposto competitiva anche per il prossimo anno – ha riferito Max – Sono stati diversi i momenti più belli della stagione, ad esempio è stato bello conquistare la vittoria a Zandvoort e a Suzuka. Siamo consci dei punti di forza e di debolezza della nostra monoposto e dobbiamo lavorare per migliorare sulle piste a bassa velocità”.