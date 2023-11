F1 | Ferrari, Leclerc: stagione deludente, ma fiducioso per il futuro

Ad Abu Dhabi andrà in scena in questo weekend la gara conclusiva della stagione 2023 e con essa l’epilogo della lotta tra Mercedes e Ferrari per la seconda piazza nel Mondiale Costruttori. Allo Yas Marina Circuit la scuderia del Cavallino è arrivata con soli quattro punti di ritardo nei confronti della Stella, approfittando delle difficoltà riscontrate dalla W14 a Las Vegas al contrario invece della SF-23 che ha fornito un’ottima prova in Nevada dove ha colto il secondo posto con Charles Leclerc e il sesto in rimonta con Carlos Sainz.

Leclerc, discutendo dell’ultima gara della stagione, ritiene che la battaglia per la platonica palma di vice campione del mondo sarà molto tirata con Mercedes che ha quasi sempre ben figurato negli Emirati. Al contrario della Ferrari che, tra l’altro, non è mai riuscita a conquistare la vittoria sul tracciato di Abu Dhabi. Per la Ferrari, indipendentemente dall’esito del campionato, si chiude una stagione molto difficile dove la monoposto del Cavallino non è mai riuscita ad essere competitiva nel medio-lungo periodo. L’unico successo in rosso del 2023 porta la firma di Sainz a Singapore, ad oggi l’unico trionfo stagionale non firmato Red Bull.

“Credo sia stata una buona iniezione di fiducia, sapevamo che avremmo avuto la chance di fare bene e l’abbiamo colta – ha dichiarato Leclerc, discutendo con i giornalisti presenti ad Abu Dhabi – Avremmo anche potuto fare meglio e vincere, ma l’importante è aver avuto le giuste risposte dalla SF-23 confermando che abbiamo intrapreso la direzione giusta a livello di sviluppo”.

Il monegasco, continuando con la propria disamina, ha aggiunto: “Fin qui abbiamo fatto un buon lavoro, detto questo sappiamo che con la Mercedes sarà una lotta all’ultimo respiro. Di sicuro noi ci arriviamo con uno slancio positivo, sulla scorta delle ultime buone gare, anche se Mercedes storicamente è sempre andata bene qui. Saremo molto vicini e tutto dipenderà dai piccoli dettagli, da chi riuscirà ad ottimizzare l’assetto a delle rispettive vetture nelle prove libere”.

Da parte dell’alfiere della Ferrari non è mancato un giudizio sulla stagione: “Non possiamo negare che sia stata deludente: dopo l’annata scorsa pensavamo di poter lottare per il titolo, ma già dalla prima gara ci siamo accorti che non sarebbe stato così. Siamo cresciuti molto nel corso dell’anno e questo mi dà fiducia pesando al futuro, anche se il gap da recuperare con la Red Bull è ancora piuttosto ampio”.