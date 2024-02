La Sauber ha svelato questa sera la nuova C44, la vettura marchiata Stake e che prenderà parte al prossimo mondiale di Formula 1. Dopo la fine del rapporto con Alfa Romeo e in attesa dell’arrivo di Audi nel 2026, il team di svizzero vivrà un paio d’anni di transizione, e il primo passo è stato quello di confermare, almeno per questa stagione i piloti degli ultimi anni. Su Valtteri Bottas sono state spese tante parole negli ultimi mesi, e molti credono che questo possa essere anche il suo ultimo valzer nel Circus, ma il finlandese vuole giocarsi tutte le sue carte.

“La nuova C44 sembra decisamente diversa, sia in termini di aspetto che per quanto concerne le caratteristiche tecniche – ha dichiarato Bottas. Dobbiamo lavorare come una squadra ed estrarre il massimo da questo pacchetto, il quale sembra avere un potenziale impressionante, tutto il resto non conta. Sono alla terza stagione insieme a questo team, gli obiettivi devono essere alti, così come le mie aspettative, e dobbiamo sicuramente fare un bel passo in avanti e vedere i progressi fatti rispetto allo scorso anno, stiamo parlando di una stagione nella quale, in tutta onestà, non abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Dobbiamo risolvere questo problema adesso e intensificare il nostro lavoro e fare meglio, ma ho visto vero entusiasmo a Hinwil e sono fiducioso, possiamo farcela”.