Bahrain – Risultati decisamente sotto le aspettative in casa Sauber. Il nuovo pacchetto della Kick F1 sembrava poter riportare Valtteri Bottas e Zhou Guanyu nelle posizioni davanti, e invece la prima qualifica dell’anno li ha visti compiere un replay del 2023. I due restano esclusi in Q1, conquistando rispettivamente in sedicesima e diciassettesima posizione. Le speranze sono ora tutte riposte nella gara: la vettura è chiaramente dettata per la lunga distanza, e Bottas e Zhou sperano di poter raggiungere la zona punti.

Bottas: “Ci manca qualcosa sul giro secco”

“Non siamo dove ci aspettavamo, non è un segreto. La cosa positiva è che tutto ha funzionato sulla vettura, anche se ci mancava qualcosa sul giro secco. Lo avevamo già visto nell’ultima sessione di libere, entrare in Q2 sarebbe difficile, i nostri avversari sono molto competitivi. Abbiamo cercato di ottimizzare il set-up più per la gara che per la qualifica, e speriamo di trarne vantaggio domani. Continueremo a lavorare sulla vettura per affinare qualche dettaglio, sperando di trovare quel qualcosa in più per la gara”.

Zhou: “Non è l’inizio di stagione che ci aspettavamo”

“Non è questo il risultato in qui speravamo. E’ stato un weekend complicato e inconsistente fino ad ora, non siamo riusciti a trovare il set-up ottimale in questi due giorni. Sapevamo dei nostri problemi sul giro secco, e che entrare in Q3 sarebbe stato difficile, ma ci aspettavamo di essere già competitivi. Il mio giro non era perfetto, fare meglio non era facile. Anche se non è l’inizio di stagione che ci aspettavamo, dobbiamo continuare a concentrarci per cercare di estrarre più performance. Analizziamo i dati, compendiamo meglio il pacchetto e cerchiamo di fare passi avanti per i prossimi weekend. Domani è un nuovo giorno e cercheremo di rimediare a quanto perso oggi”.